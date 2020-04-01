Орангутанги несподівано подружилися зі зграєю видр: кумедні фото

Співробітники бельгійського зоопарку Pairi Daiza в місті Брюгетті через територію орангутангів проклали для видр штучну річку. З того часу між тваринами зав'язалася дружба. За цим завжди дуже цікаво спостерігати.

Глава сімейства орангутангів – 24-річний Уцзян, у нього є партнерка – 15-річна Сарі, а також їхня дитинча – 4-річний Бернау. Всі вони відмінно ладнають з новими сусідами.

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"Найбільше вони люблять грати в хованки. Видри ховаються під стовбурами дерев або дерев'яними конструкціями, а Бернау їх шукає. Іноді вони виглядають і спеціально його дражнять. Це просто приголомшливо", – розповіли співробітники зоопарку.

Вони також відзначають, що для орангутангів, чия ДНК схожа з людською на 97%, необхідні спілкування і розвиваючі заняття.

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