У мережі показали єдиний у своєму роді раритетний спорткар BMW

На початку 2020 року в Парижі пройде всесвітньо відомий аукціон RM Sotheby's. Серед різноманітних автомобільних лотів, представлений по істині унікальний експонат – BMW 507 1958 року випуску. Родстер відрізняється геніальним дизайнерським рішенням.

Перед продажем автомобіль повністю відреставрували і повернули, так би мовити, до первісного вигляду. BMW 507 дійсно раритетний екземпляр, оскільки за період з 1956 по 1960 роки було зібрано лише 252 транспортних засобів, при чому 34 з них для ринку США. Щасливими власниками родстера були відомий гонщик Джон Сертіс, легенда рок-н-ролу Елвіс Преслі та інші заможні люди.

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Представлений лот був не один раз задіяний у виставках ретро автомобілів, різних шоу і отримував нагороди. Тривалий період прикрашав персональну колекцію з кількох десятків BMW автолюбителя Вільяма Янга. Але воістину його відмінною рисою є раптова знахідка реставраторів. На панелі управління був виявлений підпис, який збігається з автографом на візитній картці графа Альберта фон Герца, головного дизайнера цієї моделі.

Вдалося зберегти і первинну механічну "начинку" родстера. Двигун V8 3,2-літровим об'ємом виготовлений з алюмінію, 4-ступінчасту механічну коробку передач. BMW 507 потужністю у 150 кінських сил, може їхати зі швидкістю до 196 км/год і розганятися до 100 км/год всього за 11 секунд.

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