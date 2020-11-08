До затонулого Титаніка запустять екскурсії: названа вартість найдорожчого туру

Американська наукова компанія OceanGate Expeditions заявила про те, що збирається проводити туристичні екскурсії до затонулого Титаніка з травня по вересень 2021 року. Екскурсанту доведеться розщедритися на 125 тисяч доларів. Розповідаємо, за що ж платити такі гроші.

Фахівці OceanGate Expeditions збираються досліджувати затонуле судно, а заодно і заробити на підводних екскурсіях. Експерти планують створити тривимірну модель лайнера і дізнатися, які підводні істоти зараз населяють його. За компанію з собою на дно морське беруть платоспроможних клієнтів, для яких передбачено по п'ять місць.

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Вчені збираються занурюватися щотижня. Клієнтів будуть опускати на глибину близько чотирьох тисяч метрів, де ті зможуть розглянути знаменитий Титанік, і навіть покерувати судном або лазерним сканером. Тривалість кожної такої науково-розважальної екскурсії триватиме до восьми годин.

Відзначається, що це найдорожчий тур в світі. Наприклад, сходження на Еверест з досвідченим інструктором екстремалам обходиться у 45 тисяч доларів.

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