У мережі показали якісні рендери Apple Watch 7: це буде щось

Відомий шукач витоків Джон Проссер опублікував нове відео. В ньому він показав перший погляд на Apple Watch 7. Схоже, на нас чекає перший редизайн в історії смарт-годинників Apple, який пов'язаний не тільки з розміром дисплея.

Це збігається з прогнозами аналітика Мін-Чі Куо, який повідомляв, що Apple Watch чекає зміна дизайну. Схоже, мова йшла головним чином про новий корпус з плоскими гранями, що відповідає дизайну актуальних iPhone, iPad і iMac. Ролик з рендерами Apple Watch 7 виклали на каналі Front Page Tech.

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Рендери у відео створені на основі реальних фотографій і CAD-рендерів пристрою, які Проссер отримав від інсайдера. Він ніколи не публікує вихідні коди, щоб зберегти у таємниці ім'я своїх інформаторів, але прагне максимально точно передати вміст отриманих матеріалів.

У Проссера є інформація, що Apple тестує новий дизайн годинника з ще тоншими рамками навколо дисплея. Але до отриманих ним зображень не додається список характеристик, тому поки неясно, чи будуть це застосовувати у 7 поколінні.

Інсайдер зазначив, що список кольорів поки не затверджений, і неясно, наскільки багато їх буде. Але автор ролика зазначає, що м'ятно-зелений на живих знімках був, і виглядає приголомшливо. З огляду на те, що Apple випустила AirPods Max у п'яти кольорах, а новий iMac – у семи, цілком очікувано, що й Apple Watch, які покликані бути персоналізованим пристроєм, можуть отримати більше колірних варіацій.

Apple Watch Series 7 можуть вийти вже у 2022 році. Серед очікуваних функцій – неінвазивний глюкометр для вимірювання рівня цукру в крові без тест-смужок.

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