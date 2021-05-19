Чому не варто заряджати AirPods Pro китайськими блоками живлення: шокуючі фото

Компанія Apple не кладе у коробки з більшістю своїх гаджетів блоки живлення. Тож часто власники пристроїв, у прагненні зекономити, віддають перевагу бюджетним аксесуарам. Але краще так не робити, щоб не сталося таке, що й з цими AirPods Pro.

Користувач Twitter під ніком FrontTron поділився фотографіями навушників AirPods Pro. Вони вибухнули через неправильну експлуатацію.

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Інсайдер розповів, що один з власників AirPods Pro з Китаю поставив навушники на зарядку, а через деякий час вони задимілися та вибухнули. Для зарядки він використовував оригінальні навушники, комплектний кабель Lightning-USB-C і адаптер живлення Baseus UM2 PD.

Очевидно, що навушники не підтримують стандарт Power Delivery і їх небезпечно під'єднувати до будь-якого блока живлення потужністю понад 5 Вт. Однак, це не зупинило героя публікації.

Airpods Pro exploded while charging



Details:

Apple Official Cable

Baseus UM2 PD charging adapter

Fast charge

Wired charging

Slight burn in hand

Contacted to Apple atm



Source https://t.co/DQom6N0BSs



More pics under thread.



Pic batch 1/3 pic.twitter.com/wsHlUfKPWt — Tron (@FrontTron) May 18, 2021

Він звернувся в Apple, але, зрозуміло, компанія міняти AirPods по гарантії та відшкодовувати йому будь-які збитки не стане.

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