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У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche

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У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche - фото 1

Опубліковано кілька комп'ютерних зображень можливого спорткара компанії Porsche.

Представлена ​​концепція отримала ім'я Porsche 988 Vision. Як повідомляє автор, при створенні своєї візуалізації, він був натхненний різними моделями Porschе.

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Авто виглядає м'яко кажучи не звично для німецького бренду. Хоча місцями воно і нагадує старі моделі. Передбачається, що в цьому автомобілі буде застосована нова компоновка двигуна. У передній частині Porsche 988 Vision варто відзначити опуклі колісні арки, які типові для моделей бренду. Агресивний капот, тонкі світлодіодні фари і повітрозабірники на передньому бампері – все це нагадує останні моделі Porsche.

В цілому, автомобіль має спільні риси з моделлю 918 Spyder – з боків розташовані великі повітрозабірники, необхідні для охолодження мотора, лінія даху розташовується досить низько. Схожість є і в задній частині концепту.

У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche - фото 295728
У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche
У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche - фото 295729
У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche

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Джерело: behance
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