У мережі показали, яким буде новий Hyundai Santa Cruz

У Hyundai заявили, що пікап Santa Cruz не буде схожий на концепт і тому художники зобразили своє бачення новинки.

Представлений чотири роки тому Hyundai Santa Cruz ще не потрапив на конвеєр марки. Всі дані вказують на те, що новий пікап з'явиться в продажі не раніше 2020 року.

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Люк Донкервольке, відповідальний за дизайн Hyundai, в кінці минулого року розповів, що процес запуску його у виробництво вже йде. У той час, як зовнішній вигляд концепту був, без сумніву, цікавим, Santa Cruz, який піде в серійне виробництво, не буде нагадувати концепт 2015 року. У компанії відзначили, що первісний дизайн, створений з використанням старої стилістики марки, був перероблений.

Очікується, що Santa Cruz побудують на тій же платформі, що і компактний кросовер Tucson наступного покоління. Концепт 2015 року оснащувався дизельним двигуном, а от серійна модель для США отримала бензинову силову установку. Неясно, чи будуть збережені компактний розмір і тип кузова, але є велика ймовірність, що задні двері концепту не дійдуть до конвеєра.

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