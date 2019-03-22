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Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів

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Mercedes-AMG G 63 отримав максимальний захист - фото 1
Mercedes-AMG G 63 отримав максимальний захист

Канадська компанія Inkas, що спеціалізується на будівництві броньованих автомобілів, представила захищену версію Mercedes-AMG G 63 нового покоління. Позашляховик отримав повний захист салону, посилену підвіску та багатошарове куленепробивне скло.

Броньований Mercedes-AMG G 63 здатний протистояти пострілам з автоматичної зброї кулями калібру 7,62 x 51 з відстані 10 метрів зі швидкістю удару 820 метрів на секунду, а також одночасного підриву двох ручних гранат під дном. Захист відповідає стандарту CEN 1 063 BR6. Для посилення використовується інноваційний композит, який легший за традиційні бронепанелі.

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У стандартне оснащення Mercedes-AMG G 63 входить захист пасажирського відсіку, акумуляторної батареї та блоку управління, а також посилена підвіска та покришки Run-flat. У списку опцій: полегшений варіант бронювання, система пожежогасіння, спецсигнали та більш потужна гальмівна система.

Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів - фото 316234
Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів - фото 316233
Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів - фото 316232

Під капотом Mercedes-AMG G 63 встановлена ​​чотирилітрова бітурбо "вісімка" з системою відімкнення чотирьох циліндрів при невеликих навантаженнях. Вона видає 585 кінських сил та 850 Нм максимального крутного моменту. З нуля до ста кілометрів на годину звичайний позашляховик розганяється за 4,5 секунди, і в Inkas кажуть, що результат броньованої версії не сильно відрізняється. Максимальна швидкість становить 220 кілометрів на годину.

Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів - фото 316231
Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів - фото 316230

Броньований "Гелік" обійдеться у щонайменше 295 тисяч доларів.

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Джерело: Motor
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