У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині

У Деснянському районі Києва на Троєщині знімали одну зі сцен для четвертої серії американського міні-серіалу Чорнобиль. Зимову сцену знімали влітку.

Про це написав киянин Антон Витязь на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Він також опублікував фотографії з місця подій. "Цей кадр у фільмі Чорнобиль знімали біля Радунської, 9Б. Влітку, 13 червня 2018 року!" – зазначив киянин. "Для кадру розпорошили штучний сніг і нанесли покриття на піщаний пустир, поставили лавочки на пісок – для зйомки кадру на засніженій вулиці. Навколо спека і літо", – розповів автор публікації.

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