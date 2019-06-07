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У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині

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Фотографії з місця подій - фото 1
Фотографії з місця подій / styler

У Деснянському районі Києва на Троєщині знімали одну зі сцен для четвертої серії американського міні-серіалу Чорнобиль. Зимову сцену знімали влітку.

Про це написав киянин Антон Витязь на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Як серіал Чорнобиль вплинув на Україну

Він також опублікував фотографії з місця подій. "Цей кадр у фільмі Чорнобиль знімали біля Радунської, 9Б. Влітку, 13 червня 2018 року!" – зазначив киянин. "Для кадру розпорошили штучний сніг і нанесли покриття на піщаний пустир, поставили лавочки на пісок – для зйомки кадру на засніженій вулиці. Навколо спека і літо", – розповів автор публікації.

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332617

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332611

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332612

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332613

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332614

У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині - фото 332615

Читайте також: Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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