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Олена Кравець розповіла, як змінилися її відносини із Зеленським

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Володимир Зеленський і Олена Кравець - фото 1
Володимир Зеленський і Олена Кравець / clutch

Актриса, колега і близька подруга президента України Олена Кравець розповіла, що Володимир Зеленський планує повернутися у Квартал 95.

За словами актриси, вона підтримує дружні стосунки з президентом, а він іноді пише в робочі чати.

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Після того, як Володимир Зеленський зайняв пост глави держави, він не перестав спілкуватися з колегами по Кварталу 95. Про це Олена Кравець розповіла Каті Осадчій. "Я його не перейменувала в телефоні, він "Вовка". Це дуже класно, що нічого в наших відносинах не змінилося", – говорить вона.

Кравець також повідомила, що Зеленський планує повернутися в комік-шоу вже через п'ять років. "На День Незалежності я його набрала, щоб сказати, що дуже класна промова, з комком у горлі. А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я ж через п'ять років планую повернутися". Я: "Серйозно?". Він: "Звичайно". Він, до речі, не пішов ні з однієї групи. Тобто в соцмережах, де група Кварталу, він там є і іноді щось навіть пише", – зізналася Олена.

Кравець відверто про Зеленського - фото 360174
Кравець відверто про Зеленського

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Джерело: clutch
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