Нова кругова розв'язка спантеличила водіїв: лише 1 з 10 проїжджав перехрестя за правилами

Перехрестя з круговим рухом вважаються безпечнішими, ніж звичайні зі світлофорами. Але це кільце у США виявилося "непідсильним" місцевим водіям. Майже усі автолюбителі губилися, виконуючи маневри.

У Reddit стало вірусним відео, на якому показана нова кільцева розв'язка, яка була відкрита недавно у Кентуккі. Ймовірно, водії раніше не стикалися з таким рішенням – розв'язку для зниження кількості ДТП побудували якраз на місці перехрестя. Ось і вийшло, що з десяти автомобілістів тільки один проїжджав кільце за правилами.

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Як видно з кадрів, водії переважно приймали ліву смугу при повороті ліворуч, як на стандартному перехресті. У кращому випадку вони відразу перелаштовувалися на потрібну смугу (рухаючись при цьому по кільцю проти потоку машин), але робили це далеко не всі. Деякі автомобілісти частину шляху долали по зустрічній, провокуючи створення аварійної ситуації.

Ймовірно, причина полягає в тому, що в США кругові розв'язки зустрічаються рідше, ніж в Європі. Саме тому автомобілісти реагують на них неоднозначно і часто роблять помилки.

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