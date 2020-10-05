У мережі показали, як виглядає палата Трампа, в якій 6 кімнат

Президент США Дональд Трамп, який захворів на коронавірус, розташована в 71-й "президентській палаті" в національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Палата Трампа складається з 6 кімнат, в тому числі окрема для зустрічей з високопоставленими чиновниками і ізольована оглядова.

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"Люкс спеціально обладнаний захисними пристроями і засобами зв'язку, що використовуються для підтримки президента", – написала контрадмірал Конні Маріано, яка була лікарем обох президентів Джорджа Буша-старшого і Білла Клінтона і була директором медичного відділення Білого дому. Білий дім заявив, що Трамп буде працювати з президентського люкса протягом декількох днів, але багато хто припускає, що його госпіталізація передбачає, що президенту набагато гірше, ніж це показують офіційні заяви.

Walter Reed – найбільший в США військово-медичний центр, в ньому 244 ліжка для пацієнтів, в тому числі 50 ліжок у відділенні інтенсивної терапії.

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