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Коронавірус День вчителя

Дональд і Меланія Трамп заразилися коронавірусом

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Дональд і Меланія Трамп - фото 1
Дональд і Меланія Трамп / Getty

Американський президент Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп захворіли на COVID-19. Про це повідомили у Twitter.

У президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус COVID-19. Про це американський глава написав у своєму Twitter. "Ми негайно йдемо на карантин і починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом", – повідомив Дональд Трамп.

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Примітно, що за кілька годин до цього президент США повідомив, що переходить разом з дружиною в режим самоізоляції, оскільки у його радниці Хоуп Хікс виявили коронавірусну інфекцію.

"У Хоуп Хікс, яка так багато працювала без найменших перерв, тест на коронавірус тільки що дав позитивний результат. Жахливо!" – написав тоді Трамп. Він повідомив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19. Поки їхні результати не будуть готові, глава держави і перша леді США будуть перебувати на самоізоляції.

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