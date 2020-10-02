Дональд і Меланія Трамп заразилися коронавірусом

Американський президент Дональд Трамп та перша леді США Меланія Трамп захворіли на COVID-19. Про це повідомили у Twitter.

У президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус COVID-19. Про це американський глава написав у своєму Twitter. "Ми негайно йдемо на карантин і починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом", – повідомив Дональд Трамп.

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Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Примітно, що за кілька годин до цього президент США повідомив, що переходить разом з дружиною в режим самоізоляції, оскільки у його радниці Хоуп Хікс виявили коронавірусну інфекцію.

"У Хоуп Хікс, яка так багато працювала без найменших перерв, тест на коронавірус тільки що дав позитивний результат. Жахливо!" – написав тоді Трамп. Він повідомив, що разом з дружиною здав тест на COVID-19. Поки їхні результати не будуть готові, глава держави і перша леді США будуть перебувати на самоізоляції.

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