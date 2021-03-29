У мережі показали, як виглядає найвища будівля Великобританії

Хмарочос The Shard, висота якого становить 310 метрів, є найвищою будівлею Великобританії. Дивіться, як виглядає споруда.

Будівництво хмарочоса почалося у 2009 році і завершилося у 2012. Ідею "вертикального міста" запропонував володар Прітцкерівської архітектурної премії (1998), архітектор з Італії Ренцо Піано, пише Укрінформ.

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Хмарочос The Shard у цифрах

Кількість поверхів – 95;

Найвищий поверх для проживання – 72, який розташований на висоті 244 метри;

Площа підлоги – 398 тисяч 490 квадратних метрів;

Корисна площа – 127 тисяч 489 квадратних метрів;

Кількість склопакетів – 11 тисяч, загальною площею 56 тисяч квадратних метрів (вісім футбольних полів);

Довжина електропроводки – 320 кілометрів, що дорівнює відстані від Лондона до Парижа;

Кількість ліфтів у будинку – 44, їхня швидкість – 6 метрів в секунду;

Висота збірного сталевого шпиля – 66 метрів, вага – 500 тонн.

Власниками будівлі є Держава Катар (95%), а також британська компанія Sellar Property Group (5%). Загальна його вартість – 6,06 мільярда доларів, на будівництво було витрачено 2,35 мільярда доларів.

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