На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі показали, як виглядає найвища будівля Великобританії
-
- 33
Хмарочос The Shard, висота якого становить 310 метрів, є найвищою будівлею Великобританії. Дивіться, як виглядає споруда.
Будівництво хмарочоса почалося у 2009 році і завершилося у 2012. Ідею "вертикального міста" запропонував володар Прітцкерівської архітектурної премії (1998), архітектор з Італії Ренцо Піано, пише Укрінформ.
Це цікаво: У мережі показали, як виглядає Київ з найвищого хмарочоса України: вражаючі фото
Хмарочос The Shard у цифрах
- Кількість поверхів – 95;
- Найвищий поверх для проживання – 72, який розташований на висоті 244 метри;
- Площа підлоги – 398 тисяч 490 квадратних метрів;
- Корисна площа – 127 тисяч 489 квадратних метрів;
- Кількість склопакетів – 11 тисяч, загальною площею 56 тисяч квадратних метрів (вісім футбольних полів);
- Довжина електропроводки – 320 кілометрів, що дорівнює відстані від Лондона до Парижа;
- Кількість ліфтів у будинку – 44, їхня швидкість – 6 метрів в секунду;
- Висота збірного сталевого шпиля – 66 метрів, вага – 500 тонн.
Власниками будівлі є Держава Катар (95%), а також британська компанія Sellar Property Group (5%). Загальна його вартість – 6,06 мільярда доларів, на будівництво було витрачено 2,35 мільярда доларів.
Читайте також: Архітектори показали план мегаполісу на Марсі: відео
-
13:27Тюнери зробили з Land Rover Defender функціональний будинок для кемпінгу у ретро-стилі
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
12:48У Франції монахи влаштували терміновий розпродаж майже трьох тонн сиру
-
12:2062-річна Мадонна розбурхала мережу провокативними фото (18+)
-
11:47У мережі з'явилося відео з унікальним дельфіном-альбіносом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:17Леся Нікітюк спокусила мережу ідеальною фігурою у короткому топі
-
10:50Дієтологиня розповіла, як приготувати корисний салат: ТОП 4 принципи
-
10:19У мережі показали, як виглядає найвища будівля Великобританії
-
09:55Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:48Танкер Ever Given зняли з мілини у Суецькому каналі: відео
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:49Дослідники зрозуміли, як можна позбутися від помилкових спогадів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
- 28 березня
-
21:51Як перевозили найбільшу автомобільну емблему Mercedes-Benz: фоторепортаж
-
21:2329 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Як виглядає заблокований Суецький канал з космосу: фото
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
19:55Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
19:23Котлета по-київськи: кулінар поділився спрощеним і бюджетним рецептом
-
18:50Незручно і небезпечно: на відео показали, як перемикаються передачі у нових Tesla
-
18:22Гороскоп на 29 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
- 28 березня
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:23Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня
-
08:50Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі
- 27 березня
-
21:48Три правила щастя від майстра дзен
-
19:42Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку
-
17:50Чому домашні тренування можуть бути неефективними
-
13:33У МОЗ оновили карантинні зони: перелік "червоних" регіонів
-
12:24Коли переборщив з фотошопом: фото блогерів, які викликають сміх і шок
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня
-
08:32Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї
- 26 березня
-
21:16Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
19:13Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android
-
16:535 речей, які треба відпустити, щоб стати щасливим
-
14:32Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок
-
11:49ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня
-
07:48Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів
- 25 березня
-
21:16Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити