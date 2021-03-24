У мережі показали, як виглядає Київ з найвищого хмарочоса України: вражаючі фото

В інтернеті з'явилися приголомшливі фотографії Києва, які були зроблені з найвищого житлового будинку України.

На знімках, які опублікував на своїй сторінці в Facebook Flipper Igor, можна побачити різні частини української столиці. "Види з найвищого житлового будинку в Україні. 168 метрів + Дніпровські кручі", – прокоментував кадри користувач.

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БЦ "Carnegie Center + Tower" – двосекційний хмарочос в Києві, який складається з 47-поверхового житлового комплексу і 18-поверхового офісного центру. Ці будівлі з'єднуються 8-поверховим "переходом". Станом на 2020 рік споруда є найвищим хмарочосом в Україні.

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