Надрукований квартал: у Каліфорнії з'явиться комплекс будинків, створених на 3D-принтері

У каліфорнійському місті Ранчо-Міраж з'явиться квартал, де всі будинки будуть надруковані на 3D-принтері. Його побудує компанія Mighty Building.

Як повідомляє Business Insider, житловий комплекс буде розміщений на близько 20 тисячах квадратних метрів. До нього увійдуть 15 збірних будівель зі спеціального матеріалу, розробленого в Mighty Building. Кожен будинок матиме три спальні і дві ванні кімнати.

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Площа споруд складе 134 квадратних метри. Поруч з ними також з'являться прибудови на 65 квадратних метрів – в них помістяться ще два спальних місця і одна ванна. На задньому дворі будинків побудують басейни і тераси.

Маєтки будуть оснащені системами добового освітлення та контролю якості повітря і води, а також сонячними батареями. Будівництво завершать навесні наступного року. Вартість всього проєкту оцінюється в 15 мільярдів доларів.

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