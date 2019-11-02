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І смачно, і надто: у Таїланді пропонують гроші за гігантський бургер

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У Таїланді можна заробити на бургерах - фото 1
У Таїланді можна заробити на бургерах / New York Post

В одному із ресторанів у Бангкоку відчайдушним відвідувачам пропонують з'їсти велетенський бургер і заробити грошей. Щоправда, є кілька деталей, які стоять на дорозі до призу.

Заклад Chris Steaks & Burgers у Бангкоку набув шаленої популярності після того, як у меню з'явився незвичайний бургер з призом. Тим, хто зможе з'їсти страву всього за 9 хвилин, ресторан заплатить майже 330 доларів. Щоправда, є один нюанс, адже важить бургер 6 кілограмів.

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"У нашому бургері насправді понад шість кілограмів. Це найбільший бургер у країні. Тут кіло-вісімсот хліба, чотири кілограми яловичини або свинини, кілограм бекону. І це без урахування овочів та іншого", – ділиться власник закладу Комдеч Конгсуан. Варто наголосити, що калорійність страви перевищує норму для людини у 5 разів, адже має більш як 10 тисяч калорій. Тому не дивно, що нікому ще не вдалось перемогти.

Щоправда, така розвага у Chris Steaks & Burgers привернула увагу багатьох блогерів, які вирішили влаштувати челендж. До слова, сама вартість 6-кілограмової канапки з яловичиною – майже 80$, а от зі свининою – 115$. Зате їсти її можна навіть не один день.

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Джерело: nv.ua
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