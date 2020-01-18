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У мережі показали, як виглядатиме PlayStation 5

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PlayStation - фото 1
PlayStation / bitbet

Інсайдер показав зовнішній вигляд майбутньої консолі PlayStation 5, ще не затверджений компанією.

У мережі з'явилися знімки, що демонструють дизайн ігрової консолі PlayStation 5. Фото опублікував на своїй сторінці в Twitter інсайдер під ніком @Alcoholikaust.

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За словами інсайдера, Sony ще не затвердила остаточний дизайн пристрою. Інсайдер впевнений, що йому в руки потрапили фінальні креслення layStation 5.

Згідно з фото, консоль Sony отримає корпус, що складається з двох скошених прямокутних панелей. Нижня деталь буде більшою в порівнянні з верхньою. У ній розташується ряд інтерфейсів для підключення до мережі. Між панелями розмістять отвір для вентиляції і два роз'єми USB. Користувачі мережі відзначили, що такий дизайн у них швидше асоціюється з приставкою Xbox.

У мережі показали, як виглядатиме PlayStation 5 - фото 380468

У мережі показали, як виглядатиме PlayStation 5 - фото 380469

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Джерело: unian
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