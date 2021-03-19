У мережі показали, як виглядатиме перший iPhone з гнучким екраном: фото

Представлено серію 3D-рендерів першого iPhone, який складатиметься. Зображення складного смартфона від Apple створені на основі численних витоків і чуток про пристрій.

Як очікується, смартфон від Apple з гнучким екраном буде виконаний у форм-факторі "жабки", що вже реалізовано у Motorola і Samsung. Творці візуалізації вважають, що постачальником гнучких OLED-матриць для Apple стане саме південнокорейська компанія, пише Letsgodigital.

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Зовнішність майбутнього гаджета перегукується з квадратним дизайном iPhone 12. Поряд з камерним блоком на рендерах можна помітити додатковий екран, на якому буде відображатися різна сервісна інформація.

За даними мережевих інформаторів, перший гнучкий iPhone отримає назву Fold і буде представлений не раніше 2022 року.

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