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Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників

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Погоня по-голлівудськи: на Закарпатті далекобійник допоміг поліції наздогнати порушників - фото 1

Ефектне затримання порушника ПДР сталося 29 січня на трасі біля села Великі Лази Ужгородського району. Інспектори зупинили автомобіль Opel Astra за перевищення швидкості. Але у якийсь момент горе-водій вирішив втекти.

Так, після зупинки порушника з'ясувалося, що водій забув документи вдома. І тоді, коли патрульний повернувся до службового автомобіля для ідентифікації особи автолюбителя, той вирішив втекти на своїй машині. Зав'язалася ефектна погоня, під час якої на допомогу патрульним наспів ще один поліцейський екіпаж.

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Хаотично рухаючись дорогою на високій швидкості Opel Astra створював серйозну загрозу для інших учасників руху. Невідомо, чим би це все закінчилося, але тут поліцейським допоміг водій вантажівки, яка рухалася в попутному напрямку.

Все сталося, як в американських трилерах – водій габаритної машини, виляючи напівпричепом, не давав можливості обігнати його, а потім різко загальмував. Після чого Opel заблокували два автомобілі патрульної поліції. Однак порушники не хотіли здаватися. Водій і його пасажир накинулися на копів з кулаками. Все закінчилося одягненими наручниками на їхніх зап'ястях.

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Джерело: youtube
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