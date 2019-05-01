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У мережі показали, як тестують люксові гіперкари Koenigsegg

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Гіперкари Koenigsegg випробовують таким чином протягом кварталу - фото 1
Гіперкари Koenigsegg випробовують таким чином протягом кварталу / Motor Authority

На YouTube APEX ONE з'явився відеоролик, на якому проводять екстремальні випробування на міцність шведських гіперкарів Koenigsegg.

В рамках краш-тестів, автомобілі за 2 мільйони доларів на швидкості перелітають імпровізовані височини, потрапляють в ями, кузова тестують на спеціальних стендах і випробовують на міцність молотками й пресами, закривають з усього маху капот і двері. Видовище не для слабкодухих!

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На цих кадрах видно, яке навантаження відчувають люксові автомобілі під час перевірки на безпеку і міцність, перш ніж потрапити у серійне виробництво. За словами керівника компанії Крістіана фон Кенігсегга, інженери в пристойних кількостях знищують кузовні деталі: панелі, підрамники та інші елементи, які поглинають енергію ударів. Недоторканим залишається тільки найдорожча частина автомобіля, монокок.

Гіперкари Koenigsegg випробовують таким чином протягом кварталу, а потім відправляють для подальших тестів на спеціальні швидкісні полігони.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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