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У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів

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Популярні авто з фільмів можна побачили на власні очі - фото 1
Популярні авто з фільмів можна побачили на власні очі

Автомобільний музей Петерсена у Лос-Анджелесі готується до масштабної виставки науково-фантастичних і вигаданих транспортних засобів за підтримки фестивалю Comic-Con.

В експозиції під назвою Hollywood Dream Machines будуть представлені понад 40 різних автомобілів, що знімалися у понад 20 фільмах за останні пару десятиліть.

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Від "Зоряних воєн", "Той, що біжить по лезу" до картин з кіновсесвіту D.C. і Marvel, "Трансформерів" і "Шаленого Макса: Дорога гніву".

Звичайно ж, на виставці можна буде побачити легендарний DeLorean з "Назад в майбутнє", гоночний автомобіль Mach 5 з фільму "Спіді-гонщик", мотоцикл з "Трону", а також заряджений Lexus з "Чорної пантери".

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324554

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324555

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324556

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324557

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324558

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324559

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324560

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324561

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324562

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324563

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324564

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324565

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324566

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324567

У Лос-Анджелесі відкриється виставка найвідоміших авто з кінофільмів - фото 324568

Вхідні квитки на виставку обійдуться в $ 75. Розпочнеться Hollywood Dream Machines 4 травня і триватиме півроку.

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Джерело: Buro247
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