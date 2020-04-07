Чоловіки проти жінок: учені розповіли, хто безпечніший за кермом

Науковці досліджують все на світі. Не минулося й без вивчення поведінки водіїв за кермом. Зокрема, вони досліджували, кого можна вважати безпечнішим водієм: чоловіка чи жінку. Результати дивують!

Чергове дослідження зруйнувало стереотип про те, що жінка за кермом збільшує ризик ДТП. Виявилося, що представниці прекрасної половини людства вважаються безпечнішими водіями у порівнянні з чоловіками.

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Чоловіки за кермом небезпечніші для учасників дорожнього руху, ніж жінки, як встановили дослідники з Університету Вестмінстера. Вони оцінили ризик, який представляють для руху водії різних типів транспортних засобів. У дослідженні використовувалася велика статистика по ДТП від поліції і дані по трафіку. Була встановлена ​​небезпека, яку представляють чоловіки і жінки на велосипедах, мотоциклах, в автомобілях і таксі, фургонах, автобусах, а також вантажівках.

Чоловіки за кермом небезпечніші, ніж жінки

Результати повинні були показати, кого слід залучати в ролі професійних шоферів – жінок або чоловіків. Сьогодні ці вакансії в більшості випадків віддають саме чоловікам, але нове дослідження продемонструвало, що це помилка, і роботодавцям слід наймати саме жінок. А все тому, що вони менш схильні до небезпечного стилю керування транспортним засобом в умовах міста, на сільській місцевості і на високошвидкісних магістралях.

Найвищий рівень аварійності, як з'ясувалося, відзначається у легкових автомобілів і таксі. На їх частку припадає дві третини усіх смертей від ДТП. На вантажівки припадала кожна шоста смерть. Мотоцикли також входили до групи ризику, і на кожен кілометр, подоланий на мотоциклі, ризик смерті був удвічі вищим, ніж при тій же відстані на автомобілі.

Найбезпечнішим транспортним засобом виявився велосипед. При цьому чоловіки становили більшу небезпеку для учасників дорожнього руху, ніж жінки, і зовсім не тому, що їх було за кермом більше.

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