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У мережі показали, як може виглядати новий iPad mini 6: фото
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Інсайдер з поки сумнівною репутацією Джон Проссер опублікував рендери ще не анонсованого iPad mini шостого покоління. За його даними, це буде найбільше оновлення mini-версії за всю історію серії.
Згідно з представленими даними, iPad mini 6 буде зовні дуже схожий на випущений торік iPad Air 4. Планшет позбудеться фізичної кнопки "Додому", рамки стануть помітно тоншими, а в корпусу будуть плоскі грані у стилі усіх останніх гаджетів Apple. Сканер відбитків пальців інтегрують у кнопку увімкнення, а роз'єм Lightning буде замінений на USB Type-C, пише FTP.
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Вказується, що розміри пристрою 206,3 x 137,8 x 6,1 мм. Тобто вони лише трохи менші за показники iPad mini 5 – 203,2 x 134,8 x 6,1 мм. При цьому діагональ екрану повинна зрости. У попередніх звітах говорилося про 8,4-8,9 дюйма проти 7,9 у п'ятому поколінні. Також повідомляється про підтримку стилуса Apple Pencil. Ще Джон Проссер стверджує, що в планшеті покращиться звук.
Саме так може виглядати новий iPad mini 6:
Інсайдер переконаний, що iPad mini 6 вийде до кінця року. Варто відзначити, що раніше подібну інформацію повідомляли й більш авторитетний аналітик Мінг-Чі Куо і видання Bloomberg.
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