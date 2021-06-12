Ціни на нові iPhone 13 будуть найвищими в історії Apple: слухи

На просторах інтернету з'явилася інформація про ціни майбутніх смартфонів Apple, презентація яких очікується не раніше вересня. Китайські інсайдери впевнені, що восени нас чекають чотири моделі, а ціна топової модифікації буде рекордно високою.

Згідно з наданими даними, восени нас чекають 5,4-дюймовий iPhone 13 mini, 6,1-дюймовий iPhone 13, iPhone 13 Pro такого ж розміру і найбільший 6,7-дюймовий iPhone 13 Pro Max. Першим двом приписують по 4 ГБ оперативної пам'яті, а Pro-моделям – по 6 ГБ, пише MyDrivers.

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Вказується, що базові версії iPhone 13 mini й iPhone 13 знову будуть оснащуватися тільки 64 ГБ вбудованої пам'яті. Найдоступніший mini обійдеться у $ 700, а ціна найдоступнішого iPhone 13 буде $ 800. iPhone 13 Pro у мінімальній конфігурації на 128 ГБ оцінять у $ 1050, а iPhone 13 Pro Max – від $ 1150. Найдорожчий же 6,7-дюймовий варіант з накопичувачем на 1 ТБ коштуватиме $ 1600.

Орієнтовані ціни на нову лінійку iPhone 13 від Apple:

Як видно, ціни iPhone 13 mini й iPhone 13 збігаються з вартістю актуальних моделей, а ось Pro-версії можуть подорожчати у всіх модифікаціях на $ 50 і вийти у ще дорожчих варіантах на 1 ТБ. Але відзначимо, що ця інформація не офіційна.

Тож поки ми можемо лише гадати, очікуючи на офіційну презентацію iPhone 13, заплановану на осінь.

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