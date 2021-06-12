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Ціни на нові iPhone 13 будуть найвищими в історії Apple: слухи

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Скільки можуть коштувати нові iPhone 13 - фото 1
Скільки можуть коштувати нові iPhone 13

На просторах інтернету з'явилася інформація про ціни майбутніх смартфонів Apple, презентація яких очікується не раніше вересня. Китайські інсайдери впевнені, що восени нас чекають чотири моделі, а ціна топової модифікації буде рекордно високою.

Згідно з наданими даними, восени нас чекають 5,4-дюймовий iPhone 13 mini, 6,1-дюймовий iPhone 13, iPhone 13 Pro такого ж розміру і найбільший 6,7-дюймовий iPhone 13 Pro Max. Першим двом приписують по 4 ГБ оперативної пам'яті, а Pro-моделям – по 6 ГБ, пише MyDrivers.

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Вказується, що базові версії iPhone 13 mini й iPhone 13 знову будуть оснащуватися тільки 64 ГБ вбудованої пам'яті. Найдоступніший mini обійдеться у $ 700, а ціна найдоступнішого iPhone 13 буде $ 800. iPhone 13 Pro у мінімальній конфігурації на 128 ГБ оцінять у $ 1050, а iPhone 13 Pro Max – від $ 1150. Найдорожчий же 6,7-дюймовий варіант з накопичувачем на 1 ТБ коштуватиме $ 1600.

Орієнтовані ціни на нову лінійку iPhone 13 від Apple:

Ціни на нові iPhone 13 будуть найвищими в історії Apple: слухи - фото 463086

Як видно, ціни iPhone 13 mini й iPhone 13 збігаються з вартістю актуальних моделей, а ось Pro-версії можуть подорожчати у всіх модифікаціях на $ 50 і вийти у ще дорожчих варіантах на 1 ТБ. Але відзначимо, що ця інформація не офіційна.

Тож поки ми можемо лише гадати, очікуючи на офіційну презентацію iPhone 13, заплановану на осінь.

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