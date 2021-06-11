Популярний техноблогер влаштував тест на міцність новому iPad Pro: відео

Новітній iPad Pro з процесором M1 дістався до рук блогера JerryRigEverything. Він своїм нехитрим контентом зі знищення мобільних пристроїв привернув увагу уже майже 7 мільйонів підписників. Гайда дивитися, чи впорався новий планшет Apple з тестом на міцність.

Отже, чи відрізняється новий iPad Pro від старих по своїй міцності? Само собою, скло по своїй твердості тут таке ж, як і всюди, тобто дряпається усім, що має твердість за шкалою Мооса від 6 і вище. Дисплей з підсвічуванням Mini-LED після марного тесту на нагрів повністю відновлюється. Сам процес тестування видно на відео.

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Що ж стосується найбільш корисного тесту – на міцність корпусу – ось тут новинка якраз виявилася кращою за свого попередника. Ні, зробити величезний і тонкий планшет таким же міцним, як сучасні смартфони, в Apple не вийшло, але новий iPad Pro пручається спробі його зігнути значно краще, ніж старий. Більш того, металевий корпус не тріскає, а екран залишається цілим, на відміну від торішніх iPad Pro.

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