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Прототип корабля SpaceX для польоту на Марс вибухнув під час посадки: відео
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Перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску. Ілон Маск назвав причину аварії.
Корабель Starship вдало стартував і набрав висоту 12,5 кілометрів, повернувшись на Землю за 6:42 хвилини. Під час посадки на платформу в Техасі прототип вибухнув. Проте засновник SpaceX Ілон Маск позитивно прокоментував запуск прототипу.
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"Успішний підйом, перемикання на верхній бак і точне управління закрилками до точки приземлення", – заявив Маск.
Він зазначив, що вибух при посадці стався через те, що корабель набрав дуже велику швидкість. "Тиск в паливному баку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX, чорт візьми, так!" – повідомив мільярдер.
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