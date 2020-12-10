Прототип корабля SpaceX для польоту на Марс вибухнув під час посадки: відео

Перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску. Ілон Маск назвав причину аварії.

Корабель Starship вдало стартував і набрав висоту 12,5 кілометрів, повернувшись на Землю за 6:42 хвилини. Під час посадки на платформу в Техасі прототип вибухнув. Проте засновник SpaceX Ілон Маск позитивно прокоментував запуск прототипу.

І ще: Астронавти зібрали на МКС перший урожай редиски: фото

"Успішний підйом, перемикання на верхній бак і точне управління закрилками до точки приземлення", – заявив Маск.

Він зазначив, що вибух при посадці стався через те, що корабель набрав дуже велику швидкість. "Тиск в паливному баку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX, чорт візьми, так!" – повідомив мільярдер.

Читайте також: Телескоп Hubble зробив знімок унікальної галактики