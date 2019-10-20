Чоловік вирішив позбутись мурах, але щось пішло не так (відео)

У мережі набуває популярності відео, на якому креативний чоловік вирішив попрощатися з мурахами на своєму подвір'ї. Господар дому доволі масштабно підійшов до цієї справи, але не подумав про наслідки.

На платформі Reddit користувач з ніком IchHuhn поділився записом, як чолов'яга позбувається мурах у дворі. За короткий час допис піднявся у трендах мережі, адже за 14 годин його переглянули понад 106 тисяч осіб, а ще більш як 4 тисячі залишили коментарі.

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А все тому, що головний герой вирішив кардинально розпрощатись з комахами, які оселились на подвір'ї, підірвавши їх. Звісно ж, після такої операції з невеличкого двора не залишилось майже нічого. До того ж, собака, який поряд спостерігав за господарем, заледве встиг відбігти від місця вибуху. Вочевидь, креативний чоловік не замислився про потенційні наслідки, зате мурахи тепер точно знають, до кого в гості краще не приходити.

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