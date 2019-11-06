Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж

  • 69
Будівництво метро на Виноградар - фото 1
Будівництво метро на Виноградар / kyivcity

Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар йде повним ходом, а за процесом уважно стежать не тільки журналісти, але і сам столичний очільник Віталій Кличко.

У понеділок, 5 листопада, Віталій Кличко перевірив проведення будівництва підземки на ділянці Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станцію "Сирець" з житловим масивом Виноградар через дві нові станції – "Мостицька" і "Проспект правди".

І ще: 20 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві

До речі, тунелі від станції метро "Мостицька" будуть незвичайні для Києва. Через щільну забудову в цьому районі, вони будуть побудовані один над іншим, а не як зазвичай поруч один з одним.

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366361

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366362

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366363

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366364

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366365

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366366

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366367

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366368

У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж - фото 366369

Читайте також: У Києві ввели обмеження швидкості до 50 км/год: перелік вулиць

Джерело: kyivcity
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1870
Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
  • 03 листопада, 18:45
  • 1722
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна