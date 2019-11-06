У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж

Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар йде повним ходом, а за процесом уважно стежать не тільки журналісти, але і сам столичний очільник Віталій Кличко.

У понеділок, 5 листопада, Віталій Кличко перевірив проведення будівництва підземки на ділянці Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станцію "Сирець" з житловим масивом Виноградар через дві нові станції – "Мостицька" і "Проспект правди".

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До речі, тунелі від станції метро "Мостицька" будуть незвичайні для Києва. Через щільну забудову в цьому районі, вони будуть побудовані один над іншим, а не як зазвичай поруч один з одним.

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