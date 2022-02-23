У мережі показали, як болід Формули-1 отримує свою ліврею: захопливе відео

Складання болідів Формули-1 можуть бачити лише співробітники команд, оскільки така інформація є секретною. Натомість показати готову машину в процесі нанесення на неї гоночної лівреї – можна.

Цей незвичайний для всіх шанувальників автоспорту процес на прикладі нового Ferrari F1-75 вирішила проілюструвати заводська гоночна команда Scuderia Ferrari. Вона продемонструвала фінальну підготовку боліда до прем'єрного показу.

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Нову машину Ferrari, яку назвали на честь 75-річчя італійської марки, було представлено 17 лютого. У новинки змінилася фірмова ліврея – основний червоний колір став темнішим, практично зникли білі елементи в розмальовці, а чорного кольору побільшало. Після офіційної презентації нову Ferrari F1-75 обкатали на трасі Фьорано, яка є заводським полігоном марки.

У короткому відеоролику італійський колектив показав, як готовий болід набуває остаточного зовнішнього вигляду, який уже бачать уболівальники. Кузовні панелі, пофарбовані у базовий червоний колір, не розфарбовуються – спонсорські логотипи виконуються у вигляді наклейок, що клеяться поверх карбонових елементів кузова.

Команда, ретельно вивіряючи розташування кожної емблеми відповідно до затвердженої схеми, самостійно друкує всі стікери з урахуванням форми панелей, де вони будуть розміщені. Потім відразу кілька людей наносять наклейки на кузов Ferrari F1-75 – логотипи спонсорів на болідах монегаска Шарля Леклера й іспанця Карлоса Сайнса-молодшого ідентичні та відрізняються лише номерами пілотів.

При цьому наклейки розміщуються також на аеродинамічних елементах і навіть кермі боліда.

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