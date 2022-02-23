Гламурність зашкалює: Alpine показала новий болід для Формули-1

У сезоні-2022 заводська команда концерну Renault продовжить виступ під брендом Alpine, що спеціалізується на випуску дорожніх спортивних автомобілів. І нам уже показали, як виглядатиме їхній новий болід для Формули-1.

Перед новим чемпіонатом у колективі змінився склад керівників і спонсорів. В Alpine разом із керівником Отмаром Сафнавером із команди Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team перейшла австрійська компанія BWT, яка спонсорує безліч колективів у різних гоночних серіях. І це серйозно вплинуло на кольорову гамму команди, пише видання Motor.

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Під час презентації боліда Alpine A522, що відбулася у Парижі, було представлено нову машину іспанця Фернандо Алонсо та француза Естебана Окона, які продовжать виступати за команду цього року. Крім спрощеної аеродинаміки, яка визначається новим технічним регламентом, болід відрізняється абсолютно новою силовою установкою Renault E-Tech RE22, в якій надійність інженери принесли в жертву більшій потужності. Але головною особливістю Alpine A522 стала подвійна ліврея.

Однією з вимог спонсора BWT є обов'язкова наявність у забарвленні автомобілів підтримуваних команд фірмового яскраво-рожевого кольору, а деякі колективи повністю забарвлюють свої машини у цей відтінок. У BWT Alpine F1 Team пішли далі – основна ліврея включає рожеві вставки на бічних понтонах і задньому антикрилі, а друга версія забарвлення виконана повністю рожевою з елементами синього кольору Alpine.

Щоправда, повністю рожеву ліврею команда використає лише на двох перших Гран-прі, у Бахрейні та Саудівській Аравії, а потім повернеться до традиційних синіх кольорів. Останньою командою, яка має представити свою машину для нового сезону Формули-1, буде Alfa Romeo. Італо-швейцарський колектив офіційно розсекретить свій болід лише 27 лютого, коли вже пройде перша частина передсезонних тестів чемпіонату світу.

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