У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС

Графічний художник і блогер Андрій Гупса на фото і відео "відновив" місто Прип'ять, яке постраждало від катастрофи на ЧАЕС. Графічні роботи опубліковані автором в Instagram.

Так, Андрій Гупса показав, як би могла виглядати Прип'ять, якби Чорнобильська аварія не сталася. Крім цього, художник демонструє, яке б було місто зараз при правильному підході до дизайну простору.

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У своєму проєкті "Процвітання" дизайнер за допомогою Photoshop "виправляє" міський дизайн, який не змогли змінити влади пострадянських країн.

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