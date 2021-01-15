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У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС

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Прип'ять - фото 1
Прип'ять / instagram

Графічний художник і блогер Андрій Гупса на фото і відео "відновив" місто Прип'ять, яке постраждало від катастрофи на ЧАЕС. Графічні роботи опубліковані автором в Instagram.

Так, Андрій Гупса показав, як би могла виглядати Прип'ять, якби Чорнобильська аварія не сталася. Крім цього, художник демонструє, яке б було місто зараз при правильному підході до дизайну простору.

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У своєму проєкті "Процвітання" дизайнер за допомогою Photoshop "виправляє" міський дизайн, який не змогли змінити влади пострадянських країн.

У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443219
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443215
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443216
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443222
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443223
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443217
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443220
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443218
У мережі показали, як би виглядало місто Прип'ять зараз без аварії на ЧАЕС - фото 443221

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