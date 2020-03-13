У мережі показали, як бачать веб-сторінки дальтоніки: відео

У браузері Google Chrome з'явилася функція, що дозволяє показати веб-сторінки так, як їх бачать дальтоніки і люди з проблемами зору. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter один зі співробітників Google Маттіас Біненс.

Нова функція у Google Chrome призначена в першу чергу для розробників. Вона передбачає кілька режимів. Вони показують веб-сторінку так, як її буде бачити людина з певними проблемами зору. У ролику Біненс продемонстрував нову функцію в дії. Залежно від налаштувань веб-сторінки можна побачити "очима дальтоніка" або людей з вадами зору.

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Функцію можна знайти через вкладку Developer Tools – Інструменти розробника. У ній потрібно вибрати меню More Tools – Rendering – Emulate Visual Deficiencies. Схожі функції імітації дефіциту колірного зору є в Firefox від Mozilla.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness.



Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM — Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020

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