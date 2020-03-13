Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У мережі показали, як бачать веб-сторінки дальтоніки: відео

  • 37
У мережі показали, як бачать веб-сторінки дальтоніки: відео - фото 1

У браузері Google Chrome з'явилася функція, що дозволяє показати веб-сторінки так, як їх бачать дальтоніки і люди з проблемами зору. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter один зі співробітників Google Маттіас Біненс.

Нова функція у Google Chrome призначена в першу чергу для розробників. Вона передбачає кілька режимів. Вони показують веб-сторінку так, як її буде бачити людина з певними проблемами зору. У ролику Біненс продемонстрував нову функцію в дії. Залежно від налаштувань веб-сторінки можна побачити "очима дальтоніка" або людей з вадами зору.

І ще: Google не може виправити небезпечну уразливість популярного сервісу

Функцію можна знайти через вкладку Developer Tools – Інструменти розробника. У ній потрібно вибрати меню More Tools – Rendering – Emulate Visual Deficiencies. Схожі функції імітації дефіциту колірного зору є в Firefox від Mozilla.

Читайте також: Tinder скасував міжнародну прем'єру серіалу Swipe Night через апокаліптичну тему проєкту

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 2280
ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
  • 10 березня, 12:14
  • 4365
10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
  • 11 березня, 14:00
  • 5177
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Відео Google