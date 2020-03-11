Tinder скасував міжнародну прем'єру серіалу Swipe Night через апокаліптичну тему проєкту

Tinder скасував міжнародну прем'єру інтерактивного серіалу Swipe Night, яка повинна була відбутися у вихідні 14-15 березня. У компанії вважають, що правильно подати апокаліптичну тему буде складно у зв'язку з поточною ситуацію з коронавірусом.

Інтерактивний серіал запустили в США в жовтні 2019 року. У проєкт шість серій, їх транслювали щонеділі. Про нову дату міжнародної прем'єри не повідомляється. У Swipe Night розповідається про групу друзів, які намагаються врятуватися від апокаліпсиса. Під час перегляду користувачі повинні приймати рішення і впливати на сюжет, свайпаючи вправо або вліво. Зроблений вибір зберігається в профілі і за задумом творців, проєкт повинен показати цінності і особистість користувача. При цьому чітко правильних або неправильних рішень у Swipe Night немає.

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Ми були б раді показати це нововведення і нашим користувачам за межами США, але з огляду на апокаліптичну тему серіалу і чутливість, з якою наші користувачі відносяться до поточних подій, ми зрозуміли, що запуск з правильним настроєм буде складним, – повідомили у Tinder.

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