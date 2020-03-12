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Google не може виправити небезпечну уразливість популярного сервісу

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Google - фото 1
Google / updates

Виявлене перше в історії шкідливе ПО для викрадення кодів двофакторної аутентифікації Google Authenticator.

Схоже, легендарний захист від пошуковика виявився не таким вже й крутим, як вважали раніше.

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Минулого місяця фахівці компанії ThreatFabric знайшли перше в історії шкідливе ПО для викрадення кодів двофакторної аутентифікації, що генеруються Google Authenticator. Однак, Google не поспішає виправляти цей недолік, який може нашкодити мільйонам користувачів по всьому світу.

Cerberus є гібридом банківського трояна і трояна для віддаленого доступу (RAT) для Android-пристроїв. Після зараження пристрою за допомогою функцій банківського трояна шкідник викрадає банківські дані. Звичайно ж, з допомогою банківських даних можна вкрасти і грошові кошти.

Google не може виправити небезпечну уразливість популярного сервісу - фото 391662

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Джерело: lifehacker
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