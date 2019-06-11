У мережі показали вулканічні кратери на Канарах: вражаюче фото

Відоме видання National Geographic показало, як виглядають вулканічні кратери на одному з Канарських островів у сезон збору винограду. Це справді варто побачити!

На офіційному акаунті National Geographic з'явився захопливий кадр від фотографа Джорджа Стрейнмеце, на якому можна побачити таємничі ландшафти на Лансароте на Канарських островах. Відзначимо, що це один із найменш відомих островів, на який приїздять не для відпочинку, а для фантастичних пейзажів, які нагадують кадри з фантастичних фільмів. А все тому, що колись тут відбулось виверження 32 вулканів. Однак це не заважає вирощувати тут виноград.

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"Понад сто років тому місцеві фермери вигадали, як створювати вино на цьому суворому ландшафті, викопавши ями, щоб отримати доступ до родючого та вологого ґрунту. Урожай тут все ще сімейна справа", – йдеться в описі до фото.

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