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Чорнобиль: місцями зйомок серіалу запустять екскурсії

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Кожен охочий зможе пройти місцями зйомок серіалу Чорнобиль - фото 1
Кожен охочий зможе пройти місцями зйомок серіалу Чорнобиль

Київське Управління туризму та промоцій планує запустити туристичні маршрути по серіалу "Чорнобиль" від HBO. Тепер кожен охочий зможе побувати там, де проходили зйомки проекту, який зумів переплюнути навіть "Гру престолів".

Про свою ініціативу Управління розповіло на сторінці у Facebook.

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Вони зазначили, що розглядаються кілька маршрутів – короткий і довгий. Туристичні шляхи охоплять локації як у Києві, так і в Чорнобильській зоні, де гіди розповідатимуть цікаві історії про зйомки та факти про локації, де вони відбувалися.

Серед місць, які обов'язково увійдуть до екскурсії, називають: підземний бункер ЧАЕС, в якому в ніч аварії працював перший штаб евакуації, пожежну частину, лікарню, легендарний "Міст смерті", з якого, за версією творців серіалу, мешканці Прип'яті спостерігали за пожежею на ЧАЕС, центральну площу з готелем "Полісся" та міськвиконком.

Наразі невідомо, коли маршрути запустять для туристів. Управління активно вивчає регіон, шукає партнерів серед туристичних організацій і знайомиться з прототипами головних героїв.

Читайте також: Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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