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У мережі показали вражаючий кадр "гірського привида" з Карпат

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У мережі показали вражаючий кадр "гірського привида" з Карпат - фото 1

На найвищому хребті Карпат, Чорногорі, в об'єктив камери потрапила Брокенська примара. Знімок з'явився у спільноті "Клуб Піших Туристів" у Facebook.

Так, в інтернеті опублікували загадковий кадр "гірського привида". Але цікаво, що це не відноситься до потойбічних сил, а є оптичним явищем в горах.

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Спостерігач бачить свою тінь на поверхні туману. Щоб так сталося, необхідно, щоб було правильний напрям до сонця. Він повинен бути протилежним.

Така тінь може бути дуже значних розмірів. Крім того, іноді її можуть оточувати кольорові кільця і такий ефект має назву "глорія". Тінь також може переміщатися, це пов'язано з рухом хмар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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