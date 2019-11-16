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У мережі показали вражаючі фото шторму в Азовському морі

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Шторм у Кирилівці - фото 1
Шторм у Кирилівці

У п'ятницю, 15 листопада, на узбережжі Азовського моря пройшла сильна буря. Вражаючими знімками з курортної Кирилівки поділилися у мережі.

На узбережжі Азовського моря, а саме на курорті Кирилівка, 15 листопада трапилася сильна буря. Відзначається, що рятувальники заздалегідь попереджали про те, що Азовське узбережжя може накрити сильним штормом. Цей прогноз виявився досить точним і довго чекати не довелося.

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Відомо, що сильний вітер підняв пісок і глину, перетворивши таким чином море в какао. Пориви вітру, за словами місцевих жителів, буквально здував з місця. До речі, 16 листопада шторм все ще вирує. За прогнозами, висота хвиль може досягати 13-15 дм, а сила вітру складе 15-20 м/с.

У мережі показали вражаючі фото шторму в Азовському морі - фото 368671

У мережі показали вражаючі фото шторму в Азовському морі - фото 368672

У мережі показали вражаючі фото шторму в Азовському морі - фото 368673

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Джерело: ria-m
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