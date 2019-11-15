Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото

14 листопада у Франції пройшли сильні снігопади. Старожили згадують, що не бачили такого буйства стихії понад 20 років. Через непередбачену негоду 200 тисяч будинків на південному сході країни залишилися без світла.

Найсильніше постраждали жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Велика кількість мокрого снігу призвело до того, що дерева почали ламатися і падати, зносячи на своєму шляху лінії електропередач.

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Neige en Isère: un train évacué entre Grenoble et Lyon https://t.co/daQCke75B4 pic.twitter.com/NgfkRJtTfB — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019

Снігопад також призвів до того, що на ділянці між Греноблем і Ліоном довелося зупинити поїзд через сильні замети. Таким чином пасажирів у терміновому порядку евакуювали. У зв'язку з усім, що трапилося, в семи департаментах країни проголосили помаранчевий рівень загрози.

У мережі з'явилося безліч кадрів, які демонструють весь масштаб негоди у Франції:

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