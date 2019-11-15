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Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото

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Францію накрив снігопад - фото 1
Францію накрив снігопад / esp

14 листопада у Франції пройшли сильні снігопади. Старожили згадують, що не бачили такого буйства стихії понад 20 років. Через непередбачену негоду 200 тисяч будинків на південному сході країни залишилися без світла.

Найсильніше постраждали жителі департаментів Дром, Ардеш, Ізер і Рон. Велика кількість мокрого снігу призвело до того, що дерева почали ламатися і падати, зносячи на своєму шляху лінії електропередач.

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Снігопад також призвів до того, що на ділянці між Греноблем і Ліоном довелося зупинити поїзд через сильні замети. Таким чином пасажирів у терміновому порядку евакуювали. У зв'язку з усім, що трапилося, в семи департаментах країни проголосили помаранчевий рівень загрози.

У мережі з'явилося безліч кадрів, які демонструють весь масштаб негоди у Франції:

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368216

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368217

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368218

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368219

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368220

Францію накрив потужний снігопад: шокуючі фото - фото 368221

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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