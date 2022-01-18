У мережі показали вражаючі фото обмерзлого берега Кирилівки

Той випадок, коли море прекрасне не лише влітку, але й казкове взимку. Дивіться атмосферні знімки з Кирилівки.

Так, у Facebook опублікували приголомшливі кадри з популярного серед українців курорту. Йдеться про Кирилівку, що у Запорізькій області.

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На знімках видно зледенілий берег Азовського моря та обмерзлі камені, які виглядають дуже незвично. Додамо, що кілька днів тому у Кирилівці море було неспокійним, а мінусові температури зробили свою справу.

"Море, каміння, піна, лід. Кирилівка у січні", – йдеться у підписі до серії фото.

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