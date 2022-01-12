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Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри

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Солонецьке озеро - фото 1
Солонецьке озеро / facebook

Ці кадри – чергове підтвердження того, що подорожувати Україною – круто! Помилуйтеся видами на Солонецьке озеро та надихайтеся на нову мандрівку.

Так, фотограм та мандрівник Олександр Мален показав у Facebook видовищні знімки Солонецького озера, що на на Чернігівщині. Милуватися видами чоловік радить з автомобільного мосту, який поділяє воду навпіл.

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"Солонецьке озеро – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення на Чернігівщині. А простіше – мальовниче озеро у заплаві Десни. У сезон воно популярне серед відпочиваючих і завжди – серед рибалок", – додав Олександр.

Солонецьке озеро – це мальовнича заплавна водойма на правому березі річки Десна. Розташоване воно поблизу міста Остер Чернігівської області.

Крім цього, фотограф зняв неймовірні види за допомогою дрону. Тож помилуйтеся природою України і з землі, і з висоти пташиного польоту:

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491684

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491685

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491686

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491687

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491688

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491689

Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри - фото 491690

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