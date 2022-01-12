Фотограф показав крижане озеро на Чернігівщині з висоти пташиного польоту: видовищні кадри

Ці кадри – чергове підтвердження того, що подорожувати Україною – круто! Помилуйтеся видами на Солонецьке озеро та надихайтеся на нову мандрівку.

Так, фотограм та мандрівник Олександр Мален показав у Facebook видовищні знімки Солонецького озера, що на на Чернігівщині. Милуватися видами чоловік радить з автомобільного мосту, який поділяє воду навпіл.

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"Солонецьке озеро – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення на Чернігівщині. А простіше – мальовниче озеро у заплаві Десни. У сезон воно популярне серед відпочиваючих і завжди – серед рибалок", – додав Олександр.

Солонецьке озеро – це мальовнича заплавна водойма на правому березі річки Десна. Розташоване воно поблизу міста Остер Чернігівської області.

Крім цього, фотограф зняв неймовірні види за допомогою дрону. Тож помилуйтеся природою України і з землі, і з висоти пташиного польоту:

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