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У мережі показали видовищне відео планового підриву елеватора у Харкові
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У Харкові планово підірвали елеватор в Юному районі. Це зробили для того, щоб очистити місце для нових житлових комплексів. Вибух відбувся 18 жовтня.
Як видно з відео, буквально за пару хвилин цегляна конструкція заввишки близько 25 метрів перетворилася в гору уламків. Видовищне відео з'явилося на YouTube.
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Сотні людей зібралися на місці, щоб подивитися, як буде падати елеватор. Місцеві жителі знімали моменти на камери мобільних телефонів.
Щоб уникнути непередбачених ускладнень, для підриву елеватора був обраний вихідний день, а вулицю поруч з місцем робіт завчасно перекрили для пішоходів і транспорту. Після вибуху на місці працювала інженерна техніка.
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