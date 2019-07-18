У мережі показали відео з випробуваннями дрона-вогнемета

В інтернеті з'явилося відео, зняте під час тестування безпілотного вогнемета TF-19 Wasp. Ролик був опублікований на YouTube-каналі Throwflame.

В роботі дрона TF-19 Wasp, згідно з даними порталу Task&Purpose, застосована система плазмового запалювання. Апарат може вивергати полум'я протягом 100 секунд, при цьому витрачаючи 3,7 літра палива.

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Так, на ролику видно, як пристрій підлітає до об'єкта, після чого випускає в нього вогненний струмінь. Видання також уточнило, що розроблений апарат був для сільськогосподарських потреб.

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