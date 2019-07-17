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Нейромережа змогла зібрати кубик Рубіка за 20 ходів

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Нейромереж склала кубик Рубіка за 20 ходів - фото 1
Нейромереж склала кубик Рубіка за 20 ходів / pexels

Дослідники з Каліфорнійського університету розробили штучний інтелект, який навчився збирати кубик Рубіка ефективніше за людину.

Нейронна мережа DeepCubeA знаходить рішення, рухаючись у зворотному напрямку. Вона використовує принципово відмінний від людської логіки метод і "прокручує" ходи в порядку – від уже складеного кубика до першого ходу.

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DeepCubeA збирала кубики Рубіка на тестах в середньому за 20 ходів, обравши у 60,3% випадків найліпше рішення за рекордну одну секунду.

Нейромережа змогла зібрати кубик Рубіка за 20 ходів - фото 341516

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Джерело: nature
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