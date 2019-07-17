Нейромережа змогла зібрати кубик Рубіка за 20 ходів

Дослідники з Каліфорнійського університету розробили штучний інтелект, який навчився збирати кубик Рубіка ефективніше за людину.

Нейронна мережа DeepCubeA знаходить рішення, рухаючись у зворотному напрямку. Вона використовує принципово відмінний від людської логіки метод і "прокручує" ходи в порядку – від уже складеного кубика до першого ходу.

Це цікаво: З'явився віртуальний тур по станції Hyperloop: відео

DeepCubeA збирала кубики Рубіка на тестах в середньому за 20 ходів, обравши у 60,3% випадків найліпше рішення за рекордну одну секунду.

Читайте також: Twitter оновився безповоротно: що змінилося