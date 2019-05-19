Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

У мережі показали відео з репетиції інавгурації Зеленського

  • 25
Інавгурація Зеленського - фото 1
Інавгурація Зеленського / politeka

У Києві проходить репетиція інавгурації президента України. Підготовка триватиме до десятої вечора.

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участю статиста, пізніше до репетиції може приєднатися і сам Володимир Зеленський. Генеральна репетиція повинна була стартувати о 14:00, однак початок перенесли.

До слова: У Зеленського розповіли, як відбуватиметься інавгурація

Площа між Радою та Маріїнським парком розділена жовто-блакитним парканом. Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації. Біля будівлі Ради і Маріїнського палацу вже змонтували два великі екрани.

Правопорядок в центральній частині столиці забезпечує поліція. На місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії.

Читайте також: Вакарчук чи Зеленський? З'явився рейтинг партій на парламентські вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 220
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 659
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • Вчора, 15:50
  • 127
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна