У мережі показали відео з репетиції інавгурації Зеленського

У Києві проходить репетиція інавгурації президента України. Підготовка триватиме до десятої вечора.

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участю статиста, пізніше до репетиції може приєднатися і сам Володимир Зеленський. Генеральна репетиція повинна була стартувати о 14:00, однак початок перенесли.

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Площа між Радою та Маріїнським парком розділена жовто-блакитним парканом. Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації. Біля будівлі Ради і Маріїнського палацу вже змонтували два великі екрани.

Правопорядок в центральній частині столиці забезпечує поліція. На місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії.

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