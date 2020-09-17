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У мережі показали важливу особливість нового Xiaomi Mi 10T Pro
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Низка чуток про Xiaomi Mi 10T Pro, який от-от мають показати, поповнилася ще однією порцією інсайдерської інформації. Цього разу нам розповіли, скільки ж насправді коштуватиме новий смартфон компанії. Цьому посприяло "живе" фото, яке з'явилося в мережі.
Хоча основні технічні характеристики Xiaomi Mi 10T Pro уже засвітилися в мережі, авторитетне джерело розповіло про раніше невідому особливість майбутньої новинки та назвав її очікувану роздрібну ціну. Спойлер: вона виявилася вищою, ніж передбачалося раніше.
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Відомий мережевий інформатор Ice universe представив у своєму Twitter-блозі знімок цінника Xiaomi Mi 10T Pro, на якому також перераховані деякі характеристики апарату. Інсайдер стверджує, що новинка отримає IPS-екран з максимальною частотою оновлення 144 Гц. Якщо ця інформація правдива, то незабаром компанія представить свій перший гаджет з такою характеристикою – раніше навіть топові моделі бренду були оснащені 120-герцовими дисплеями.
Згідно з фотографією, Xiaomi Mi 10T Pro також отримає 108-мегапіксельну камеру з підтримкою АІ-обробки зображень, процесором Snapdragon 865 і акумулятором на 5000 мАг – найпристойнішим у серії Xiaomi Mi10.
Зазначена на знімку вартість пристрою становить € 699 – раніше апарату приписували цінник у € 650.
Дата презентації нового смартфона виробником ще не оголошена.
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