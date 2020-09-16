LG випустила ефектне відео про можливості футуристичного смартфона Wing

Цього тижня відбулася презентація незвичайного смартфона LG Wing з поворотним екраном. Блогери уже випробували його, але у багатьох як і раніше залишається чимало питань до пристрою, починаючи з користі такого формфактору і закінчуючи надійністю конструкції.

Саме практичності конструкції та її особливостям компанія LG присвятила новий ролик. То чим же такий цінний цей смартфон Wing?

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У трихвилинному ролику виробник у деталях показав конструкцію смартфона. У відео йдеться про те, що подвійна пружина, подвійна направляюча та гідравлічний поршневий демпфер роблять поворотний механізм екрану практично "безсмертним". Офіційно заявляється, що він пройшов 200 000 випробувань, які гарантують його надійність.

У відео також підіймаються питання водонепроникності та захисту від падінь. У випадку з останнім LG передбачила, щоб висувна фронтальна камера при виявленні падіння автоматично "ховалася" у корпус, уникаючи можливих пошкоджень.

Крім того, відповідно до військового стандарту MIL-STD-810G смартфон протестували на падіння з висоти 1,2 метра під 26 різними кутами. Що ж стосується захисту від води, то LG нанесла гідрофобне покриття на внутрішні компоненти пристрою, однак про повноцінну сертифікацію IP мова не йде.

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