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війна Kalush

У мережі показали усі ракетні удари за понад три місяці війни: потужна відеоінфографіка

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За 90 секунд можна побачити усі ракетні удари упродовж трьох місяців - фото 1
За 90 секунд можна побачити усі ракетні удари упродовж трьох місяців

Уже понад три місяці російські військові атакують ракетами Україну. Тож творці liveuamap.com вирішили створити відео. На ньому показали, куди щодня влучали загарбники.

Відразу ж зауважимо, що це відеоінфографіка, створена творцями liveuamap.com. Але від цього серце стискається не менше. Адже ти розумієш, що це не просто якась ефемерна картосхема, Це твоя країна, яка страждає від ворога.

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На відео також показані захоплені ворогом території. Можна побачити, як у низці напрямків російські загарбники наступали, а потім їх виганяли наші захисники та захисниці.

Цей ролик триває усього півтори хвилини. Але від нього сльози навертаються на очі. І хочеться, щоб якомога швидше ми здолали Росію та могли жити у безпечній і щасливій Україні.

Усі ракетні удари за понад три місяці зобразили на відео: дивіться відеоінфографіку

Нагадуємо, що ризик ракетних атак усе ще дуже високий. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно почули сирену – вирушайте негайно до укриття. Це може врятувати вам життя.

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