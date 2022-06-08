У мережі показали усі ракетні удари за понад три місяці війни: потужна відеоінфографіка

Уже понад три місяці російські військові атакують ракетами Україну. Тож творці liveuamap.com вирішили створити відео. На ньому показали, куди щодня влучали загарбники.

Відразу ж зауважимо, що це відеоінфографіка, створена творцями liveuamap.com. Але від цього серце стискається не менше. Адже ти розумієш, що це не просто якась ефемерна картосхема, Це твоя країна, яка страждає від ворога.

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На відео також показані захоплені ворогом території. Можна побачити, як у низці напрямків російські загарбники наступали, а потім їх виганяли наші захисники та захисниці.

Цей ролик триває усього півтори хвилини. Але від нього сльози навертаються на очі. І хочеться, щоб якомога швидше ми здолали Росію та могли жити у безпечній і щасливій Україні.

Усі ракетні удари за понад три місяці зобразили на відео: дивіться відеоінфографіку

Нагадуємо, що ризик ракетних атак усе ще дуже високий. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно почули сирену – вирушайте негайно до укриття. Це може врятувати вам життя.

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