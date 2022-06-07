Це був важкий бій: львівські десантники знищили 50 окупантів "елітного полку" – відео

Українські воїни щодня роблять все, щоб наблизити перемогу України у війні з окупантами. І нове відео від львівських десантників зі східних областей це підтверджує.

Бійці з 80 десантно-штурмової бригади у важкому бою, який тривав майже 14 годин, завдали нищівного удару по ворогах, які намагались захопити стратегічно важливу дорогу в одній зі східних областей. Про це розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, додавши епічне відео.

І ще: Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar

За його словами, захисники з гранатомета NLAW підпалили російську БМД, а тоді знищили близько 50 ворогів з "так званого елітного полку РФ". Під час бою поранені українські бійці відмовились від евакуації та продовжували боротись аж до того моменту, коли окупанти почали відступати.

Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих. Того дня на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи 80 бригади завдали масований артилерійський удар, внаслідок якого прорідили ряди окупантів та їхньої техніки. Так буде з кожним, хто зазіхне на нашу землю. Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Збройним силам України!, – наголосив Козицький.

Читайте також: Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників